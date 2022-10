Anguissa pronto al rientro: prenota un posto col Sassuolo

Frank Anguissa è pronto a tornare in campo in Napoli-Sassuolo, il centrocampista era in panchina anche con i Rangers.

La sua chioma si è vista a bordocampo in Napoli-Rangers, Spalletti lo ha fatto riscaldare ma non c’è stato bisogno del suo apporto. Anche perché in mediana si è dato spazio a Gaetano e Zielinski nel secondo tempo. Così come Kvaratskhelia, che stava per entrare in campo in Champions League, anche Anguissa ha riposato ulteriormente nella sfida con i Rangers.

Napoli, quando torna Anguissa

Ma il centrocampista è pronto a tornare sul terreno di gioco. Napoli-Sassuolo sarà la partita del rientro per il calciatore che ha smaltito l’infortunio. Il Napoli non ha voluto forzare i tempi di recupero, così da evitare una possibile ricaduta. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Tutti protagonisti in una squadra che gioca a memoria, compatta in ogni zona del campo. In panchina Anguissa, tornato disponibile dopo l’infortunio nel match di Chamapions contro l’Ajax che l’aveva costretto a saltare le sfide contro il Bologna e la Roma. Il centrocampista camerunense tornerà sabato contro il Sassuolo, la prima partita dell’ultimo mini ciclo fino alla sosta che si concluderà con il match contro l’Udinese“.

Sabato alle 15.00 Anguissa sarà in campo in Napoli-Sassuolo, per ricomporre il terzetto di centrocampo che sta dando tantissime soddisfazioni ai tifosi azzurri. Lobotka, Anguissa e Zielinski saranno di nuovo protagonisti.