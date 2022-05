Chiariello: “Spalletti perdente di successo. Spieghi Mertens-Osimhen”

Luciano Spalletti tecnico del Napoli viene definito “perdente di successo” dal giornalista che chiede spiegazioni su Mertens-Osimhen. “Spalletti è da sempre un perdente di successo. Uno che annega le sue frustrazioni nelle supposte responsabilità di altri. De Laurentiis gli ha messo a disposizione la migliore squadra del campionato ed ha preteso come obiettivo minimo la qualificazione Champions. Ora lui finge di non capire. La Champions era l’obiettivo minimo, non l’unico obiettivo” scrive Chiariello su facebook.

Poi il giornalista aggiunge: “Lui, Spalletti, che precisa, puntualizza e scassa la min**ia a fare l’esegesi delle parole di chiunque, deve spiegare alla società e ai tifosi perché per un campionato intero ha tenuto in panchina Dries Mertens. Deve spiegare, perché Spalletti non è Gesù Cristo e non è il Verbo del calcio. Ps: queste cose le scrivo da mesi, non da Napoli-Empoli“. Per Spalletti si parla di addio sicuro a fine stagione, ma bisognerà capire chi prenderà il Napoli come sostituto.