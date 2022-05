Sabatini: “Spalletti andrà via da Napoli è sicuro, ecco il motivo”

Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore del Napoli a fine stagione a causa dei contasti con De Laurentiis, lo dice il Sandro Sabatini. Le ultime dichiarazioni pubbliche di Spalletti sono state enigmatiche. Il tecnico anche nella conferenza stampa prima di Napoli-Sassuolo ha fatto fatica ad ammettere che resterà il tecnico del Napoli. Poi sopo il match del Maradona, Spalletti ha lanciato una frecciatina a De Laurentiis. Anche il presidente non sembra molto convinto del futuro del suo tecnico e anche nelle recenti interviste non lo ha difeso a spada tratta.

Secondo Sandro Sabatini “Spalletti andrà via da Napoli. Oramai ci sono frizioni chiare con Aurelio De Laurentiis. Le perle del tecnico sono di circostanza ed a fine stagione ci sarà una separazione dal Napoli e da De Laurentiis“. La situazione delineata da Sabatini sembra netta, anche dall’atteggiamento che hanno sia Spalletti che De Laurentiis, in questo momento sembra improbabile che possa cambiare qualcosa. Da capire quale scelta farà De Laurentiis per la panchina del Napoli, in caso di addio di Spalletti. De Laurentiis segue con interesse Dionisi del Sassuolo, ma attenti a De Zerbi dello Shaktar. Complicato arrivare ad Italiano della Fiorentina, dato che una clausola di 10 milioni di euro.