Cassano: “Caressa incompetente, assurdo quel che dice sul Napoli”

Antonio Cassano attacca Fabio Caressa, giornalista di Sky che aveva commentato Napoli-Milan a Sky Calcio Club.

Un attacco frontale quello di Antonio Cassano a Fabio Caressa che arriva direttamente dalla Bobo Tv, programma realizzato sulla piattaforma Twitch. L’ex calciatore ha criticato il giornalista. Caressa aveva ipotizzato che il Napoli avesse fatto vincere di proposito il Milan.

“Ma posso mai sentire Caressa che dice certe cose? Caressa è un autentico incompetente, non ha mai giocato a calcio e non sa nemmeno se la palla è tonda o quadrata. Posso veramente ascoltare uno che dice: “Il Napoli ha fatto vincere di proposito il Milan in vista della Champions League? La cosa bella è che gli altri che gli sono di fianco annuiscono pure“.

Cassano poi aggiunge: “Mi dispiace che Sky, tv numero uno al mondo, continua a far condurre programmi da questi incompetenti. Il Napoli non avrebbe mai voluto perdere quella partita, la volveva vincere, ma ha giocato male ed ha avuto uno scivolone“.