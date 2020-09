Calciomercato: Llorente si è offerto alla Juve, la risposta di Paratici

Fernando Llorente è in uscita dal Napoli, l’attaccante spagnolo non ha chance di giocare in maglia azzurra e si è offerto alla Juve.

A Napoli è chiuso da tanti attaccanti e da molto tempo non trova spazio in campo, così Fernando Llorente si è offerto alla Juve a rivelarlo è calciomercato.com. Il calciatore spagnolo sa di non avere chance di giocare se resta in maglia azzurra ed anche il Napoli vuole venderlo. Fino ad ora si è parlato di soluzioni all’estero ma sopratutto di un corteggiamento di Spezia e Benevento. Le due società neo promosse in Serie A, hanno il problema dell’ingaggio ma stanno corteggiando lo spagnolo che si sta prendendo tempo per decidere. Restare a Napoli è una soluzione impraticabile, dato che Gattuso può contare già su Osimhen e Petagna come punte centrali, per non parlare di Milik che oramai è fuori rosa.

Così Llorente ha pensato di offrirsi alla Juve ma la risposta di Fabio Paratici, ds dei bianconeri, non si è fatta attendere. Il club di Agnelli non ha intenzione di investire di nuovo su Llorente, anche perché non vuole pagare i 5 milioni di euro di conguaglio che chiede il Napoli per cedere l’ex attaccante del Tottenham.