Cagni su Spalletti: “Se non ha il coraggio di dire certe cose, non può vincere lo scudetto”

Gigi Cagni punge Luciano Spalletti sulla corsa scudetto. L’allenatore chiama in causa il collega del Napoli che giovedì sfida il Bologna. “Il tecnico dei partenopei dice che con il Bologna è un momento importante? Spero in futuro di sentire i miei colleghi che le loro squadre hanno qualità e devono vincere. Se non hai il coraggio di dire certe cose in certi momenti non puoi vincere il campionato” dice Cagni.

Il tecnico analizza anche l’andamento del calcio italiano ed aggiunge: “Tecnicamente non siamo inferiori alle altre squadre europee, il nostro problema è quello dei ritmi, che sono bassi. Mi annoio, siamo ancora figli del tiki taka che sta finendo il suo ciclo. In Europa si verticalizza di più, si va più veloci. Il divario non è tecnico. Il nostro campionato è ridicolo sotto l’aspetto del ritmo. Ieri sera si è parlato del Torino che ha giocato molto bene? Ma dove? Non ha fatto un tiro in porta, qual è il bello allora?“.