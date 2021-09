Caffè Toraldo nuovo sponsor del Napoli

Caffè Toraldo è il nuovo sponsor del Napoli per la stagione 2021/2022, l’azienda della torrefazione succede alla Kimbo. Aurelio de Laurentiis dopo l’addio della Kimbo, rapporto che andava avanti dal 2016, ha stretto un accordo con un nuovo brand del caffè.

CAFFE TORALDO NUOVO SPONSOR DEL NAPOLI

Nuovo sponsor per il Napoli, Caffè toraldo, storica azienda della torrefazione napoletana accompagnerà gli azzurri per la stagione 20121/22. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda con un comunicato ufficiale:

” La storia azienda della torrefazione partenopea, affiancherà la Squadra della SSC Napoli nella sua corsa verso la conquista del vertice della classifica, in qualità di “Sponsor Istituzionale”, e con i suoi prodotti conta di dare alla squadra e al suo staff, nonché ai tifosi dello stadio “Diego Armando Maradona,” la giusta carica di energia ed emozioni”.

ANTICA TORREFAZIONE NAPOLETANA

L’azienda, è nata nel 1968, durante l’era dello storico boom economico italiano, come piccola torrefazione artigianale di quartiere del centro storico del capoluogo partenopeo, oggi conta oltre ad una capillare distribuzione dei suoi prodotti sul mercato nazionale, una significativa presenza in diversi paesi del mondo. Caffè Toraldo, gradito da sempre più estimatori, è per i napoletani il caffè più apprezzato e servito nei bar della città partenopea.

