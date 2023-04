Bugo, tweet contro il Napoli: Il cantante sbaglia previsione

Il tweet di Bugo contro il Napoli: il cantante e grande tifoso juventino sbaglia previsione nella sfida che si è conclusa con una rete di Raspadori.

Bugo, cantante e tifoso della Juventus, ha suscitato le reazioni dei tifosi del Napoli con un tweet in cui aveva previsto la vittoria della sua squadra contro quella di Luciano Spalletti.

“Svegliarsi con questa bella sensazione: semifinale in coppa, terzi in classifica, Inter e Milan fuori dalle coppe perché tanto si fanno fuori da sole, domenica vinciamo col Napoli. Che stagione! Buongiorno juventini!”.

Tuttavia, la partita ha visto la vittoria del Napoli grazie alla rete di Raspadori. Il messaggio di Bugo, che elencava i successi della Juventus in questa stagione, ha attirato critiche da parte dei tifosi del Napoli e anche da alcuni juventini. La previsione sbagliata del cantante ha alimentato la discussione sui social media.

“Un po’ la nostra sensazione quando te ne sei andato da un palco che non meritavi”.

“Nun te preoccupà guagliò ce sta Raspadori ce sta Raspadori”.

“Sei troppo Gobbo, goditi il risveglio oggi, che a giugno ne farai altri! Buona giornata”.

“Attento a non svegliarti tutto sudato e scoprire che l’anno prossimo la CL puoi vederla solo in TV”.

Qualcuno ha poi ricordato l’episodio tra Bugo e Morgan a Sanremo:

1) della sentenza non hai capito niente

2) Milan e Inter sono in semifinale di CL e giocano contro.

Come fanno a farsi fuori da sole?

3) hai idea di come finirà la vostra stagione?

4) “la tua brutta figura di ieri sera” (cit.)