Bilancio 2020 in rosso per il Napoli, causa Covid 19: -19 milioni

Bilancio 2020 in rosso per la SSC Napoli con una perdita per circa 19 milioni di euro e un negativo per 8,4 milioni per i ricavi.

Calcio e finanza fa il punto sul bilancio del Napoli, con perdite derivate dalla situazione Covid 19 che sta mettendo in ginocchio non solo l’industria del football.

Il Napoli ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 18,97 milioni di euro, con fatturato in calo per l’effetto Covid. È quanto emerge dal bilancio al 30 giugno del club partenopeo, consultato da Calcio e Finanza. Nel dettaglio, la società di De Laurentiis nella stagione 2019/20 ha avuto ricavi, plusvalenze comprese, pari a 274,7 milioni, in calo dell’8,4% dai 299,6 milioni del bilancio al 30 giugno 2019. Tra le principali voci di fatturato per il Napoli, i ricavi da diritti tv sono stati pari a 121,2 milioni di euro (142,8 nel 2018/19) di cui 54,2 dalla Serie A e 61 milioni dalle competizioni Uefa, mentre le plusvalenze sono state pari a 95,8 milioni di euro (83,2 nel 2018/19), i ricavi da stadio pari a 13,1 milioni (15,8 nel 2018/19) e i ricavi da sponsorizzazioni pari a 27,1 milioni (36,7 nel 2018/19).