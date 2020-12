Il Napoli chiude il bilancio 2020 in perdita, calano i compensi del Cda, tra cui molti della famiglia De Laurentiis.

L’effetto del bilancio in perdita per il Napoli produce anche un calo dei compensi per il Cda della società partenopea. Gli amministratori, quasi tutti della famiglia De Laurentiis, hanno visto abbassare i loro compensi. Ecco quanto scrive Calcio e Finanza:

Compensi che restano “in famiglia”, perché la maggior parte gli amministratori del club sono tutti della famiglia di Aurelio De Laurentiis. Fino al 2014, infatti, il Cda del Napoli era formato, oltre che dal patron (che è anche amministratore delegato), da i figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, da sua moglie Jacqueline (vicepresidente) e da Andrea Chiavelli, braccio destro del presidentissimo azzurro e ufficialmente consigliere delegato. Dal 2015 è entrato nel ramo sportivo della famiglia anche il terzo figlio, Luigi, che fino a quel momento si era occupato principalmente della FilmAuro. Il compenso agli amministratori si è trasformato negli anni in una sorta di di dividendo, che è rimasto alto e stabile a partire dal 2011. Nel bilancio al 30 giugno 2020, i compensi sono stati pari a 1,9 milioni di euro, in calo del 61% rispetto ai 5 milioni ricevuti nel corso della stagione 2018/19.

Quanto guadagna De Laurentiis: la tabella