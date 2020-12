In Spagna sicuri: l’Atletico Madrid vuole Milik a gennaio

Calciomercato Napoli con indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna: l’Atletico Madrid vuole Arek Milik a gennaio.

Vendere Arek Milik all’Atletico Madrid sarebbe forse la migliore soluzione per il Napoli che in questo modo non andrebbe a rinforzare una rivale in Serie A, ma allo stesso tempo lascerebbe partire un calciatore che non fa più parte dei progetti della società. Dalla Spagna fanno sapere che i colchoneros sono interessati a Milik e sono pronti a dare l’assalto al calciatore durante la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli ha tutto l’interesse a vendere il polacco dato che ha il contratto in scadenza nel 2021, mentre Milik vuole andare via per non perdere la possibilità di disputare i prossimi Europei.

l’Atletico Madrid, inoltre, ha bisogno di prendere un calciatore come Milik dato che Diego Costa è infortunato e Suarez è alle prese con il coronavirus. Il polacco, comunque, piace anche in Italia con la Juventus che si è ripresentata alle porte del Napoli ma senza avere in mano grandi soluzioni da proporre alla società di Aurelio De Laurentiis. L’Inter prova a spuntarla mettendo sul piatto Vecino, ma il discorso è ancora in fase di stallo. In Europa Milik ha altri estimatori come l’Everton e il Tottenham, ma pure l’Ajax ci ha fatto un pensierino.