Bergonzi sull’arbitro di Juventus-Napoli: “Mariano ottimo arbitro”

Mauro Bergonzi a Radio Punto Nuovo parla dell’arbitraggio di Mariani e dei casi di moviola durante Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli è stata segnata anche da errori arbitrali evidenti, alcuni sono stati molto discussi, come i rigori negati a Chiesa e Zielinski, altri sono passati sotto traccia come il tocco di mano di Alex Sandro in area di rigore della Juventus. Mauro Bergonzi ha commentato l’operato di Mariani in Juventus-Napoli: