Bargiggia: “Mendes vuole distruggere il Napoli con Ronaldo”

Cristiano Ronaldo al Napoli è un affare che viene portato avanti principalmente da Jorge Mendes che viene definito affarista da Paolo Bargiggia. Il giornalista ci va giù duro sul potentissimo manager. Secondo quanto viene riferito è proprio Mendes che sta pressando forte per fare spostare Cristiano Ronaldo in azzurro e fargli giocare la Champions League e prova a convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Osimhen al Manchester United, nonostante Roberto Calenda, agente del nigeriano, abbia chiuso le porte a questa possibilità.

“La verità vera è che Jorge Mendes, affarista senza scrupoli come tutti quelli che fanno il suo mestiere, sta cercando di distruggere il Napoli e il calcio italiano offrendo Cristiano Ronaldo a destra e manca, anche al Milan. Non vi basta la storia recente e triste della Juventus in merito?” Anche i tifosi del Napoli sono molto scettici sull’operazione Ronaldo, nonostante il palmares del giocatore sia veramente mostruoso. Tanti tifosi azzurri si oppongono all’arrivo del Portoghese e pensano che tenere Osimhen in rosa sia molto meglio. Anche perché Ronaldo ha 37 anni mentre Osimhen ne ha 23. Inoltre il giocatore ex Juve viene visto come un possibile problema nello spogliatoio partenopeo. Ma Mendes sta continuando a fare pressioni su De Laurentiis perché non sa dove piazzare Cristiano Ronaldo.