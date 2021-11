Bagni: “Inter-Napoli ecco come finirà, vi dico il risultato esatto”

Salvatore bagni ex di Inter e Napoli, parla della sfida di campionato tra gli azzurri e gli uomini di Simone Inzaghi.

BAGNI SU INTER-NAPOLI

Salvatore Bagni, è intervenuto ai microfoni di radio Marte. Bagni ha parlato di Inter-Napoli e ha raccontato un aneddoto sulla nazionale.

“Il Napoli deve riprendersi nel rendimento, che è stato un po’ più basso. Deve recuperare fiato per essere il Napoli che si era visto, ha giocato bene a calcio. Sono convinto che il Napoli contro l’Inter dovrà fare la partita e se contro il Napoli non fai la partita vai in difficoltà. Per me vince il Napoli 2-3“.

RIGORE JORGINHO

” Rigore di Jorginho? Purtroppo ha calciato in modo diverso, tirando forte e alto. Mai si era visto un rigore suo così. Non era tranquillo, non era lui. Si è notato dal tiro che ha fatto. Poteva tirarlo qualsiasi giocatore, non lui.

Un rigore di Beccalossi mi fece arrabbiare. Il rigorista era Bini, Muller tirò in curva, nello spogliatoio ho fatto di tutto e di più. Ovviamente abbiamo litigato, arriviamo al martedì: multa per Muller e per me, io stracciai la multa. Andiamo fare riscaldamento e né Beltrami né Mazzola dissero nulla, però mi chiesero perché ero a 100 metri. Dissi che non ero in condizione…Mi tolsero subito la multa!”.

INTER-NAPOLI: BIGLIETTI IN VENDITA

Salvatore Bagni pronostica la vittoria del Napoli sull’Inter, saranno felici i i tifosi che hanno deciso di seguire al Meazza la squadra azzurra. La vendita dei tagliandi è vietata i tifosi residenti nella regione Campania. Ecco il comunicato ufficiale:

“Sono in vendita i biglietti per Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A in programma domenica 21 novembre alle ore 18 allo Stadio Meazza di San Siro.

I tagliandi saranno in vendita sul Circuito Vivaticket al prezzo di 20,00€

Il settore dedicato al Settore Ospiti è il terzo anello BLU.

Come da determina n°22/2021 del 10 novembre 2021 la vendita è vietata ai residenti nella Regione Campania.

I cancelli dello Stadio apriranno alle ore 15:30.

L’ingresso dedicato ai tifosi del NAPOLI (non residenti in Campania) è il gate 10″.