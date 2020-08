Auriemma interviene sulla polemica relativa al rosso dello sponsor sulla nuova maglia del Napoli 2021.

Il rosso sulla nuova maglia del Napoli fa ancora discutere. Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto sulla polemica lanciata dai tifosi del Napoli sui social, a colpi di Hshtag. #Outlete e #leteinbianco sono da ieri in top trend su Twitter.

La pagina @TutelaMagliaNA, “a tutela della maglia del Napoli” ha anche lanciato una serie di foto della nuova maglia del Napoli 2021 opportunamente modificata. I gestori della pagina hanno cambiando il rosso dello sponsor Lete e hanno inviato le proposte a Kappa e al calcio Napoli. Chissà se, De Laurentiis e Arnone ascolteranno la voce dei tifosi, come accadde un anno fa quando il colore di nome e numero cambio dal blu al ben più leggibile bianco, anche quest’anno ci sarà per la maglia del Napoli un cambio in corsa prima della definitiva ufficialità.

Il rosso sulla maglia del Napoli, non da fastidio a tutti come nel caso di Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano ha commentato:

“Non riesco a comprendere questa polemica sul colore rosso del marchio Lete. “Non ci piace” protestano quelli della lesa maestà della maglia azzurra. Ma perché vi scandalizzate se il rosso c’è sempre stato e prima ce n’era anche di più?“.

Ad Auriemma il rosso sulla maglia del Napoli non da fastidio, ma ai tanti tifosi si. La maglia è principalmente un feticcio destinato alla vendita e il gradimento del pubblico è un dato essenziale per il mercato. Se la nuova maglia del Napoli resterà come si vede dalle foto apparse sui social le polemiche non cesseranno. Rendere la nuova maglia quanto più bella possibile invoglierà decisamente i tifosi del Napoli all’acquisto.