Carlo Alvino interviene sul rosso Lete sulle nuove maglie del Napoli 2021. Il giornalista crede che alla fine la protesta dei tifosi vincerò.

Il rosso Lete non piace nemmeno a Carlo Alvino. Il giornalista e telecronista ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli si è fatto portavoce della protesta dei tifosi napoletani.

Le nuove maglie del Napoli firmate Kappa sono piaciute ai tifosi tranne che per un piccolo/grande particolare, il rosso dello sponsor Lete. I tifosi azzurri hanno immediatamente preso d’assalto i social della SSc Napoli e Della Lete palesando il proprio disappunto per la scelta cromatica. La pagina Twitter “A tutela della maglia del Napoli“, si è fatta promotrice di questa iniziativa lanciando anche gli hashtag: #Outlete, #Kimboinbianco e #Leteinbianco tutti entrati in top trend.

“La scelta del colore rosso è della Lete, spiega Alvino. Il rapporto tra De Laurentiis ed il cavaliere Arnone, patron della Lete, è di stima e amicizia, io credo che entrambi non possano non tenere conto di quello che la stragrande maggioranza dei tifosi sta portando avanti. Ad entrambi sta a cuore l’apprezzamento dei tifosi per la maglia e non credo che in vendita ed in campo ci andrà la maglia con la scritta rossa. La questione è finita in tendenza twitter, non sono cose che si possono trascurare”.

A far discutere, come ha spiegato Alvino è il rosso della Lete non i colori delle maglie che quest’anno sostituiscono i motivi delle ultime stagioni. Anche il terzo sponsor, Kimbo, è entrato nella protesta. Anche al famosissimo marchio di caffè i tifosi chiedono un passo indietro e la scritta di colore bianco. I tifosi napoletani vanno avanti nella protesta, oggi è stata lanciata anche una petizione per cambiare il rosso della Lete. I tifosi lo preferiscono bianco, colore che si armonizza meglio con le casacche da gioco.