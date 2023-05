Argentina: Simeone convocato, la felicità dell’attaccante del Napoli – FOTO

Giovanni Simeone convocato dall’Argentina per le amichevoli di giugno dell’Argentina, arriva la lista ufficiale di Lionel Scaloni.

Arriva di nuovo una convocazione per Giovanni Simeone che anche grazie alle prestazioni col Napoli si è guadagnato la fiducia di Scaloni.

In azzurro l’ex attaccante del Verona è chiuso da Osimhen, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha saputo dare tantissimo alla squadra partenopea, segnando anche gol pesantissimi per la vittoria dello scudetto.

Prestazioni che non non sono passate inosservate, anche perché Simeone quando scende in campo dà sempre il massimo. Qualche minuto Simeone potrebbe averlo anche durante Bologna-Napoli, anche se il titolare sarà ancora Osimhen che si gioca il titolo di capocannoniere con Lautaro Martinez.

Sicuramente l’attaccante argentino cercherà di sfruttare il tempo a sua disposizione, anche per dimostrare di essere degno della convocazione dell’Argentina. Lionel Scaloni ha infatti inserito il nome di Simeone nella lista dei convocati delle di giugno in Asia della Seleccion. Obiettivo che Simeone ha festeggia pubblicato una foto sui social con tanti cuori.