Gli ultras caricano il Napoli, Anguissa posta la foto del delirio azzurro

Frank Anguissa ha postato una foto in cui mostra gli ultras che hanno accompagnato la squadra del Napoli prima della partenza ed Milano.



C’è un clima di grande fermento tra i tifosi del Napoli per la sfida di Champions League col Milan. Gli aultras hanno accompagnato la squadra prima della partenza per Milano. Un gesto che ha caricato tantissimo la squadra, un segno di vicinanza importante quello dei tifosi partenopei, in vista si una partita storica.

Il Napoli dovrà giocare con Milan senza Osimhen e col dubbio Raspaspadori, ma non mancherà la spinta dei tifosi. Il settore ospiti sarà tutto esaurito. Una spinta che è cominciata già a Napoli a Capodichino. Un gesto gradito molto da Anguissa che ha postato su Instagram la foto dei tifosi in festa.