Del Genio: “Preferirei Elmas centravanti, vi spiego”

Paolo Del Genio parla dell’assenza di Victor Osimhen: “Tra Lozano ed Elmas, scegliere il macedone titolare“.

Spalletti in conferenza stampa ha lanciato l’allarme attaccanti: ha detto che Raspadori dovrà essere ancora testato, che non non è sicuro che può giocare titolare. Per questo motivo si pensa anche a possibili soluzioni alternative, come Kvaratskhelia prima punta.

Del Genio ai microfoni di Tele A ha detto: “Lozano conosce meglio i movimenti, ma se fossi io a scegliere farei giocare Elmas centravanti. Questo perché Lozano potrebbe essere utile nella staffetta per Politano. Kvaratskhelia prima punta? Dico di no perché lui fa la differenza a sinistra. Elmas potrebbe partire dall’inizio con Giacomo Raspadori pronto a subentrare nella ripresa“.

Poi Del Genio è tornato sulla conferenza stampa di Spalletti: “Ha toccato diversi argomenti molto interessanti. Ma io so già che si parlerà su tutti i giornali della risposta di Spalletti a Guardiola. Il tecnico del Napoli ha fatto ironia, ma anche lui spera ovviamente di poter arrivare in finale ad Istanbul“. Spalletti infatti ha detto: “Spero di poter fare una chiacchierata con Guardiola magari davanti a un bel caffè turco“.