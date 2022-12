Ancelotti: “Napoli merita di tornare a vincere lo scudetto”

Ancelotti non dimentica Napoli, il tecnico del Real Madrid torna sull’esperienza partenopea: “spero vincano lo scudetto”.

Carlo Ancelotti conosce molto bene il calore di Napoli, da avversario ha affrontato Diego Armando Maradona. Erano gli anni d’oro del Napoli e del Milan di Sacchi, del quale uno dei futuri allenatori più vincenti di sempre era un tassello insostituibile a centrocampo, in grado di dare esperienza ed equilibrio alla linea mediana di una squadra che ha fatto la storia del calcio mondiale.

In quegli anni certo Ancelotti non poteva immaginare che Napoli sarebbe anche diventata casa sua.Per diciotto mesi Caletto è stato sulla panchina azzurra fino all’ammutinamento dei giocatori che interruppero il ritiro seguito alla sconfitta contro la Roma. Altri tempi, tanto per il Napoli, quanto per Ancelotti.

Ancelotti si sbilancia: Napoli da scudetto

Il tecnico del Real Madrid ai microfoni di Sport Mediaset traccia un bilancio positivo della sua esperienza a Napoli:”L’esperienza di Napoli è stata positiva, volevo tornare in Italia e l’ho fatto in una piazza calda. Le cose non sono andate bene, ma dal mio punto di vista sì, così come all’Everton, dove pur in una piazza meno blasonata abbiamo vinto il derby contro il Liverpool dopo 20 anni”.

Ancelotti ha poi aggiunto: “Cosa deve fare il Napoli per non perdere lo scudetto? Consigli non voglio darne, una piazza come quella di Napoli merita di tornare a vincere lo scudetto e spero succeda. Il vantaggio è importante, anche se il campionato è ancora lungo e soprattutto la stagione è ancora lunga“.