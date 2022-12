Alvino: “Una tifoseria per vincere spera negli imbrogli…”

Carlo Alvino sembra lanciare una frecciatina ai tifosi della Juventus, sui social scrive che c’è una tifoseria che spera negli imbrogli.

Il riferimento del giornalista napoletano non è esplicito, ma appare evidente. Alvino scrive: “C’è una tifoseria che per vincere spera che si facciano imbrogli, magheggi e si mettano su tutte le truffe possibili ed immaginabili. Perché vincere è l’unica cosa che conta. Di chi sto parlando? Solo risposte sbagliate”.

Fair Play Finanziario: indagine sulla Juve

Intanto anche Ceferin ha annunciato una indagine sulla Juve. Il CFCB (Club Financial Control Body), organo della Uefa, ha intanto aperto un’indagine nei confronti della Juventus: “La Prima Camera del CFCB ha aperto oggi un’indagine formale nei confronti della Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. L’inchiesta di Prima Camera del CFCB si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino”.