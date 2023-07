Alvino sul futuro di Osimhen: ‘Felice a Napoli, ma attenti a possibili colpi di scena’

Carlo Alvino fa il punto sul futuro di Osimhen: il nigeriano sembra felice al Napoli, ma una mega offerta in stile Mbappé potrebbe cambiare gli scenari.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen resterà a Napoli o potrebbe trasferirsi altrove durante questa sessione di calciomercato? A fare il punto è Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, che è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Secondo Alvino, Osimhen al momento sembra molto felice e sereno in azzurro: “Ieri l’ho visto giocoso e voglioso di festeggiare coi compagni, come un ragazzino al parco giochi. La sua faccia trasmette gioia e contentezza per questa avventura col Napoli”.

Tuttavia, il giornalista non esclude colpi di scena nelle prossime settimane: “Nonostante tutto, non escludo che possano esserci sviluppi clamorosi sul suo futuro. Leggo di offerte folli da 300 milioni per Mbappé: un’operazione simile potrebbe aprire scenari imprevedibili”.

L’eventuale cessione di Mbappé, infatti, spingerebbe il PSG a investire una cifra altissima per portare Osimhen all’ombra della Tour Eiffel. Al momento comunque il nigeriano sembra focalizzato solo sul Napoli e sulla prossima stagione.

La situazione è dunque in divenire, con il classe ’98 che difficilmente si muoverà a cuor leggero da Napoli, ma di fronte a proposte irrinunciabili nessuno scenario può essere escluso a priori. I tifosi azzurri sperano che non arrivino offerte monstre e di poter contare ancora su Osimhen per il prossimo campionato.