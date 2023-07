Lo Juventino Causio: “Il Napoli non è la favorita per lo scudetto. Beto al posto di Osimhen? è un sacrilegio”

Franco Causio ha parlato della corsa scudetto in Serie A e del futuro di Osimhen, precisando che il Napoli di rudi Garcia non parte come favorito per la vittoria del campionato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mancano ancora diverse settimane all’inizio del campionato di Serie A, ma già si discute su chi saranno le favorite per la conquista dello scudetto. Ne ha parlato Franco Causio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo Causio, “il Napoli non è la favoritissima per il tricolore, ma una delle favorite. Molto dipenderà dal futuro di Osimhen, non facile da sostituire. Le sorti degli azzurri dipendono dalla sua conferma“. Dunque il Napoli non è indicato come principale candidata al titolo, anche se la permanenza di Osimhen potrebbe cambiare le carte in tavola.

Proprio sul nigeriano Causio ha voluto precisare come non ci sia paragone con Beto dell’Udinese, indicato da alcuni come possibile sostituto: “Non c’entrano nulla l’uno con l’altro. Osimhen fa reparto da solo ed è più tecnico, vede meglio la porta. È insostituibile“.

Causio ha poi parlato in generale del futuro del calcio, auspicando che ci siano più giocatori come Modric che antepongono la passione ai soldi: “Spero che in tanti facciano come lui rimanendo nei club in cui si trovano bene, senza cedere alle lusinghe arabe”.

Secondo l’ex juventino la lotta scudetto è aperta e il Napoli può dire la sua, a patto di trattenere i suoi pezzi pregiati come Osimhen. L’attaccante nigeriano è insostituibile e la sua permanenza può fare la differenza nella corsa al titolo.