Paura per Alessandro Bolide: il comico di Made in Sud salvato dalla polizia

Momenti di tensione per Alessandro Bolide, il comico napoletano soccorso dalle forze dell’ordine sul balcone di casa

Il noto comico napoletano Alessandro Bolide, celebre per le sue performance a Made in Sud, ha vissuto momenti di forte apprensione. Nelle prime ore del mattino, è stato avvistato sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale, quartiere nella zona nord di Napoli. L’intervento tempestivo della polizia ha evitato il peggio, riportando la situazione alla normalità.

Bolide ha voluto rassicurare personalmente i suoi fan attraverso i social media: “Ringrazio tutti per l’affetto, passerà anche questo momento. Grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi! Siete gente magnifica“. Le sue parole hanno subito raccolto una grande ondata di solidarietà e affetto da parte del pubblico e dei colleghi.

Secondo quanto ricostruito, le volanti della polizia sono intervenute prontamente dopo aver ricevuto segnalazioni. Gli agenti sono riusciti a dialogare con il comico e a riportarlo in sicurezza all’interno dell’abitazione. Bolide ha espresso gratitudine verso le forze dell’ordine per il loro intervento e si è scusato per l’accaduto.

La carriera di Alessandro Bolide

Classe 1974, Alessandro Bolide è un volto amato dal pubblico napoletano e nazionale. Ha conquistato la notorietà grazie ai suoi esilaranti monologhi nel programma televisivo Made in Sud, dove il suo cavallo di battaglia “Ma che ce ne fott'” è diventato un tormentone. La sua comicità, intrisa di satira contemporanea e tipica ironia partenopea, lo ha reso uno dei comici più apprezzati del panorama italiano.

Oltre al cabaret, Bolide vanta numerose esperienze nel mondo della televisione e del cinema. Nel 2003 ha fatto parte del cast della fiction di Rai 3 Un Posto al Sole e nel 2006 ha partecipato a La Squadra.

Al cinema, ha recitato nel film Ti presento un amico (2010) diretto da Carlo Vanzina, al fianco di Raoul Bova, interpretando il ruolo di un tassista napoletano. Sul piccolo schermo, è apparso anche nella miniserie televisiva Come un delfino (2011) trasmessa su Canale 5 e diretta da Raoul Bova e Stefano Reali.

Un abbraccio virtuale dai fan e dal mondo dello spettacolo

La notizia dell’accaduto ha suscitato una vasta eco, con moltissimi fan e colleghi che hanno voluto manifestare il loro sostegno ad Alessandro Bolide. Messaggi di affetto e incoraggiamento sono arrivati attraverso i social network, testimonianza dell’affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti.

Bolide rappresenta una delle espressioni più autentiche della comicità napoletana contemporanea, capace di far sorridere e riflettere attraverso la sua arte. In questo momento delicato, l’intera comunità gli si stringe intorno, augurandogli di superare presto questa fase e di tornare a regalare momenti di allegria sul palcoscenico.