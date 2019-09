Sfida De Laurentiis – Zhang per un posto all’ECA. Battaglia politica in attesa di incrociarsi sul campo a inizio gennaio. Agnelli resterà presidente.







La prima sfida in serie A tra Napoli e Inter è prevista a inizio 2020 al San Paolo. Se il 4 o 5 gennaio sarà chiaro dopo che saranno decisi gli anticipi e i posticipi post Natale.

Un antipasto della sfida tra azzurri e nerazzurri però è in programma nell’assemblea generale dell’Eca dove sono in programma le elezioni del nuovo Executive Board.

In corsa per il posto destinato alle squadre italiane nel consiglio d’amministrazione dell’ECA, scrive il corriere dello Sport, ci sono il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello dell’Inter Steven Zhang.

DE LAURENTIIS CONTRO ZHANG PER UN POSTO ALL’ECA

L’attuale board dell’Eca, composto da 11 membri eletti più i 4 rappresentati dell’Eca nell’Uefa Professional Football, ha terminato il suo mandato che era iniziato nel settembre 2017, quando era stato eletto Andrea Agnelli come presidente al posto del dimissionario Karl-Heinz Rummenigge.

Domani mattina sono in programma le elezioni dei nuovi componenti che rimarranno in carica fino al 2023.

De Laurentiis e Zhang sembrano orientati ad avanzare entrambi la loro candidatura e a dare quindi il là a un vero e proprio derby italiano, anche se non è da escludere che prima di andare al voto, per dare un segnale di unità come movimento calcistico tricolore, possa esserci un accordo tra i nostri rappresentanti e chissà una sola candidatura.

LE INNOVAZIONI DI DE LAURENTIIS ALL’ECA

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ultimo biennio ha conquistato consensi a livello europeo in qualità di “chairman” del Marketing and Communication Working Group che si è occupato di strategie commerciali e di comunicazione dell’Eca.

Le sue idee, spesso innovative e fuori dagli schemi, hanno dato il via a interessanti dibattiti e sono state spesso ascoltate.

ZHANG E LE OLIMPIADI 2026

Il numero uno dell’Inter, Steven Zhang, sta invece recitando un ruolo sempre più importante nel panorama calcistico internazionale e, dopo essere stato importante per l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina (ha convinto i membri cinesi del Cio), adesso punta a entrare nel Board dell’associazione che raggruppa 246 club europei (in agosto sono aumentati di 14 rispetto ai 232 al 2018-19).







DUE GENERAZIONI A CONFRONTO

Di fatto si tratta di un confronto tra due generazioni diverse.

Il settantenne De Laurentiis, alla guida del Napoli da 15 anni e capo di un impero cinematografico che manda avanti da tempo viaggiando in tutto il mondo.

Il ventisettenne Zhang, “ministro degli esteri” del colosso Suning e da ottobre presidente dell’Inter.

Nel nuovo Board dell’Eca resterà naturalmente in qualità di presidente anche Andrea Agnelli che fa parte pure dell’Esecutivo Uefa.

Tra le squadre italiane sono membri ordinari dell’European Club Association Milan, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio e Napoli, mentre Sampdoria, Roma, Udinese e Atalanta sono membri associati.