Napoli, Elmas infortunio alla caviglia. Il giocatore chiarisce. Ecco le ultime

Napoli, infortunio per Elmas in nazionale. Il centrocampista si fa male alla caviglia. Trasportato in ospedale. Il calciatore rassicura tutti.







I tifosi del Napoli in ansia per Elif Elmas. Il centrocampista macedone si è fato male in uno scontro di gioco con Iliev in allenamento alla vigilia della sfida di Riga tra la Macedonia del Nord e la Lettonia.

Subito dopo l’infortunio Elmas è stato trasportato in Ospedale. Il ct della Nazionale Macedone ha così commentato l’accaduto in conferenza stampa: “Elmas è stato colpito in un duello con Iliev, ora sta facendo ulteriori esami“.







ELMAS RASSICURA TUTTI DOPO L’INFORTUNIO

Eljif Elmas, dopo l’infortunio e gli accertamenti di rito ha pubblicato un messaggio su Instagram, tramite l’account ufficiale della Federcalcio macedone, per tranquillizzare i tifosi del Napoli: “Grazie per il vostro sostegno e per esservi presi cura di me immediatamente. Mi sono infortunato nell’allenamento di oggi, ma sto già meglio. Spero di essere pronto già per la prossima partita. Come atleti combattiamo sempre, diamo il massimo”, il messaggio del centrocampista del Napoli.