VIDEO – Di Lorenzo sblocca Napoli-Bologna: gol e esultanza da capitano vero

Di Lorenzo segna il gol delvantaggio del Napoli contro il Bologna. Azione corale, assist di Kvara e gioia di Conte. L’esultanza è per i tifosi

Il Napoli passa in vantaggio contro il Bologna grazie a un gol splendido di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro finalizza un’azione corale che mostra già l’impronta di Antonio Conte.

L’azione nasce proprio dai piedi di Di Lorenzo, che serve Politano. L’esterno mette al centro per Kvaratskhelia, che confeziona un assist al bacio: palla morbida a premiare l’inserimento perfetto del capitano. Stop di destro, tiro vincente di sinistro.

Conte esulta energicamente in panchina, liberando la tensione accumulata dopo la sconfitta di Verona. Per il tecnico e per i tifosi del Napoli, è una vera liberazione.

L’esultanza di Di Lorenzo è da vero capitano: non va sotto la Curva B, ma si dirige verso la Curva battendo la mano sul petto, sul cuore, dove campeggia il logo del Napoli.

Il gol di Di Lorenzo potrebbe segnare la svolta per il Napoli di Conte, alla ricerca dei primi punti in questo campionato di Serie A.