Juan Jesus nel mirino, Santacroce difende il difensore: “Colpa di Rrahmani sui gol del Verona”

L’ex difensore del Napoli accusa Rrahmani e non Juan Jesus per i gol subiti contro il Verona e chiede pazienza per il progetto di Conte.

L’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha preso posizione a favore del connazionale Juan Jesus dopo la sconfitta del Napoli contro il Verona, che ha suscitato polemiche e critiche nei confronti del difensore brasiliano. Santacroce, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha difeso la prestazione di Juan Jesus, suggerendo che le vere colpe della sconfitta siano da ricercare in altre aree della difesa partenopea.

“Abbiamo preso tre brutti gol a Verona con la difesa schierata. Ci sono ancora meccanismi da perfezionare, evidentemente. Tuttavia, cerco sempre di prendere il buono: sapevamo che sarebbe stato tutto in salita con un nuovo allenatore, un nuovo modulo, un cambio completo e c’è da pazientare per vedere il vero Napoli. Rafa Marin? Probabilmente non sarà pronto”.

Santacroce ha sottolineato che il tecnico Antonio Conte, noto per le sue scelte tattiche mirate, ha scelto di schierare Juan Jesus per un motivo. “Conte non è uno stolto, se ha deciso di usare Juan Jesus ci sarà una ragione valida,” ha affermato.

In merito agli errori difensivi, Santacroce ha puntato il dito contro il compagno di reparto Amir Rrahmani. “Molti stanno guardando Juan Jesus sui gol subiti, ma da ex difensore e dopo aver giocato in una difesa a tre per oltre 15 anni, posso dire che la maggior parte degli errori sono stati commessi da Rrahmani,” ha spiegato. “Rrahmani deve ancora adattarsi completamente al sistema difensivo a tre e ha fatto movimenti da difesa a quattro, che hanno contribuito agli errori.”

L’ex difensore centrale ha anche accennato a un deficit offensivo nel Napoli, suggerendo che la squadra necessita di ulteriori aggiustamenti per migliorare le prestazioni future. “La partita non è stata catastrofica, ma manca qualcosa davanti e Conte lo sa benissimo.”