Tuttosport: “Inter in vetta, Inzaghi si gode il sorpasso e prepara il big match col Napoli”

L’Inter torna in testa alla classifica in solitaria grazie alla sconfitta del Napoli contro il Como e alla vittoria di misura dei nerazzurri contro il Genoa. Una domenica perfetta per Simone Inzaghi che, come riporta Tuttosport, ha assistito al crollo degli azzurri dal televisore, godendosi un sorpasso che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa scudetto.

Il protagonista inatteso è stato Nico Paz, obiettivo estivo dei nerazzurri, che con il suo pressing e le sue giocate ha contribuito a fermare il Napoli e a spianare la strada all’Inter. Curiosamente, come evidenzia il quotidiano, “Paz ha già fatto qualcosa di ‘interista’, bloccando i rivali diretti e regalando all’Inter il primato più inatteso della stagione”.

La squadra di gala per il Maradona

Inzaghi ora guarda al prossimo grande appuntamento: lo scontro diretto con il Napoli al “Maradona”, che potrebbe indirizzare in modo significativo la corsa scudetto. Il tecnico vuole presentarsi con la miglior formazione possibile: davanti a Sommer ci saranno Pavard, Acerbi e Bastoni; a centrocampo Dumfries e Dimarco agiranno sugli esterni, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro; davanti il ritorno della “ThuLa” con Thuram e Lautaro Martinez titolari.

Nonostante il calendario fitto di impegni, con la Coppa Italia in programma domani contro la Lazio, Inzaghi sa che contro il Napoli servirà la migliore Inter. Il tecnico non ha intenzione di gestire i diffidati in modo tattico, come dimostrato contro il Genoa, dove nessuno dei giocatori a rischio squalifica è stato risparmiato.

Coppa Italia, niente turnover totale contro la Lazio

Prima del big match in campionato, c’è da affrontare la Lazio nei quarti di Coppa Italia. Inzaghi riflette su come gestire le energie, ma secondo Tuttosport, è improbabile che il tecnico presenti un’Inter B. I motivi sono molteplici:

Il rapporto teso con Lotito – Dopo le frizioni del passato, Inzaghi non vuole regalare un passaggio agevole alla Lazio.

La rivincita col Milan – In semifinale ci potrebbe essere il derby con i rossoneri, un’ulteriore motivazione per andare avanti.

Mantenere alta la tensione – Un’eliminazione precoce rischierebbe di influire negativamente anche in campionato.

Tuttavia, qualche cambio è previsto. In attacco, Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina: l’argentino è uscito stremato dalla sfida con il Genoa e potrebbe essere risparmiato almeno inizialmente. Al suo posto spazio a Taremi e Arnautovic, già testati insieme in alcune gare di Champions League.

Sulla fascia sinistra, invece, dovrebbe esserci l’esordio da titolare per Nicola Zalewski, con Dimarco a riposo.

La strategia di Inzaghi: ritmo alto e rotazioni mirate

Inzaghi sa bene che giocare ogni tre giorni può diventare un’arma a doppio taglio. Ma come evidenzia Tuttosport, l’Inter ha dimostrato in passato di saper gestire gli impegni ravvicinati. Lo scorso anno, i nerazzurri hanno raggiunto la finale di Champions League, vinto la Coppa Italia e chiuso il campionato con una rimonta che li ha proiettati al terzo posto.

Il tecnico punta a replicare quel modello, mantenendo alta la tensione del gruppo anche nei mesi caldi della stagione. “Giocare spesso aiuta a rimanere concentrati, e l’Inter è una squadra che dà il meglio sotto pressione”, scrive il quotidiano.

Assemblea e novità nel CdA

Oltre al campo, l’Inter vive anche giorni di cambiamenti a livello societario. Oggi è in programma l’assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dopo l’uscita di Alessandro Antonello. In uscita anche Amedeo Carassai e Carlo Marchetti, mentre entra Massimiliano Catanese, già amministratore delegato di M-I Stadio S.r.l. e portato in società da Oaktree come Chief of Staff.

Verso il Maradona con fiducia

Inzaghi prepara così il doppio impegno con Lazio e Napoli con una rosa che, seppur messa alla prova dagli impegni ravvicinati, sembra in grado di tenere il passo. Il tecnico vuole un’Inter aggressiva anche in Coppa Italia per mantenere viva la possibilità del “triplete” nazionale (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa), puntando a far tesoro dell’esperienza accumulata nella scorsa stagione.

Il sorpasso sul Napoli è stato un segnale forte. Ora però l’Inter vuole consolidare la vetta e sabato al “Maradona” avrà l’occasione per dare una spallata decisiva alla corsa scudetto. Inzaghi lo sa bene e vuole presentarsi all’appuntamento al massimo delle forze.