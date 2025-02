Tuttosport: “Conte torna a fare il comandante”

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a voltare pagina dopo tre pareggi consecutivi che hanno leggermente rallentato la corsa degli azzurri verso lo scudetto. La sfida contro il Como di domani (ore 12:30) rappresenta un’occasione cruciale per rilanciare le ambizioni e consolidare il primato in classifica.

Come sottolinea Raffaele Auriemma su Tuttosport, Conte ha dimostrato più volte di sapersi reinventare: è stato mental coach, manager sul mercato, sarto tattico e capo popolo, alternando strategie e ruoli per mantenere il Napoli competitivo anche nei momenti più difficili. Ora torna a vestire i panni del “comandante”, pronto a guidare la squadra in un momento chiave della stagione.

Emergenza infortuni e la forza della resilienza

Il percorso di Conte al Napoli è stato costellato da assenze pesanti. Il tecnico ha dovuto fare a meno di Buongiorno per otto gare consecutive (chiuse con sei vittorie e due pareggi), di Olivera per cinque match e di Spinazzola per quattro. A questa lista si aggiunge ora Pasquale Mazzocchi, che ha rimediato una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba destra e starà fuori almeno tre settimane.

La buona notizia è il rientro di Spinazzola, che partirà titolare sulla fascia sinistra contro il Como. Più cautela invece per Olivera, il cui rientro verrà valutato fino all’ultimo dallo staff medico.

Nonostante le difficoltà, il Napoli resta primo in classifica. Tuttavia, non vince da tre partite consecutive: un dato che riporta alla mente la Juventus del 2018/19, che affrontò una situazione analoga e chiuse comunque la stagione con il tricolore sul petto.

Un Napoli che sa vincere in trasferta

Se al Maradona il rendimento è stato altalenante, lontano dalle mura amiche il Napoli ha mostrato solidità e concretezza. Il bilancio in trasferta è eccellente: otto vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Domani a Como, Conte vuole sfruttare questa tendenza per tornare alla vittoria e mantenere la vetta della classifica.

Probabile formazione: conferme e qualche novità

Conte dovrebbe riproporre il collaudato 3-5-1-1, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci. Tra le possibili novità, il ritorno di Spinazzola a sinistra e la conferma di Di Lorenzo sulla destra, con Politano che potrebbe accomodarsi nuovamente in panchina.

La probabile formazione del Napoli contro il Como:

Portiere: Meret

Difesa a tre: Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus

Centrocampo: Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola

Trequarti: Raspadori

Attacco: Lukaku

McTominay, in particolare, si conferma uomo chiave lontano dal Maradona: è il centrocampista che ha segnato più gol in trasferta (quattro) e anche domani sarà fondamentale negli inserimenti offensivi.

L’obiettivo è vincere, nonostante tutto

Conte non cerca alibi. Le assenze pesano, ma la priorità resta tornare a vincere. Il tecnico è consapevole che la squadra dovrà mantenere alta la concentrazione, soprattutto in un match che precede il big match contro l’Inter. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, il focus di Conte è tutto sul Como: «Ogni partita vale tre punti e questa è la nostra priorità», avrebbe ribadito ai suoi in settimana.

Il Napoli non può permettersi ulteriori passi falsi. La pressione è alta, ma Conte sa come gestire momenti delicati e spingere la squadra oltre le difficoltà. L’obiettivo rimane chiaro: consolidare il primato e avvicinarsi allo scontro diretto con l’Inter nelle migliori condizioni possibili.

Il comandante Conte è pronto a guidare il Napoli in questa fase cruciale della stagione. E per domani, l’unica parola d’ordine è: vincere.