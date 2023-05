Totti scatta l’ironia su Spalletti, la risposta da Napoli

Francesco Totti parla di Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli può lasciare il club azzurro a fine stagione dopo la vittoria dello scudetto.

Il futuro di Luciano Spalletti sembra sempre più lontano da Napoli. L’allenatore toscano non ha gradito il modo con cui è stato rinnovato il contratto da Aurelio De Laurentiis e nemmeno la cena con il presidente è servita a stemperare gli animi.

Spalletti ha fatto sapere che è già tutto deciso, va solo comunicato. Tutte le fonti parlano di un addio imminente, tanto che è scattato il toto allenatori. Si parla con insistenza di Luis Enrique come sostituto di Spalletti, ma si fanno anche i nomi di Antonio Conte e Rafa Benitez.

Intanto Totti a margine di un evento ha trovato il tempo di fare una battuta anche sul possibile addio di Spalletti. L’ex capitano della Roma ha detto: “Se Spalletti dovesse lasciare il Napoli, forse avrà più tempo libero per venire a cena con me? Dopo l’estate, sì, perché durante l’estate sono piuttosto impegnato, in vacanza…”. Tra i due le incomprensioni sono nate proprio a Roma, quando Spalletti mise in secondo piano l’allora leader del gruppo giallorosso.

La battuta di Totti su Spalletti non è piaciuta minimamente alla piazza napoletana. Tanti i commenti negativi, che invitano l’ex capitano giallorosso a guardare in casa propria. Soprattutto c’è chi sottolinea che “Mourinho riesce a stare al massimo davanti a Monza, Bologna e Torino“.