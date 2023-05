Sorteggi Champions League 2023-24: la simulazione ‘favolosa’ per il Napoli – FOTO

Il Napoli sarà testa di serie nei sorteggi di Champions League per la stagione 2023-24 in quanto squadra Campione d’Italia.

Il Napoli parteciperà alla fase a girone dell’edizione della Uefa Champions League per la stagione 2023-24. Non ci saranno turni preliminari per la squadra azzurra.

Quando ci sono i sorteggi Champions League del Napoli

Dunque il Napoli andrà direttamente ai sorteggi della fase a gironi della Champions League, che si terranno il giorno 31 agosto 2023.

Al momento non ci sono ancora tutte le squadre qualificate, dato che bisogna attendere la fine dei campionati e anche i turni preliminari. Ma il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, si è divertito a simulare un sorteggio in base alle squadre potenziali.

Il Napoli da testa di serie in Champions League andrebbe ad evitare squadre come Borussia Dortmund, Psg, Benfica, Feyenoord e Barcellona, oltre ovviamente alle italiane. Ma nel sorteggio del giornalista c’è un girone veramente ‘favoloso’ per il Napoli che potrebbe pescare: Lipsia, Stella Rossa e Young Boys. Insomma un girone veramente abbordabile.

La Champions League è il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Proprio il fatto che il Napoli non sia riuscito a superare il turno con il Milan è stato uno dei motivi di flessione nel rapporto tra De Laurentiis e Spalletti.