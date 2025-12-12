Spinazzola: «Con il Benfica è mancata energia, ora testa solo all’Udinese»
Leonardo Spinazzola analizza il momento del Napoli e guarda avanti. Il laterale azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, soffermandosi prima sulla sconfitta europea contro il Benfica e poi sui prossimi impegni ravvicinati tra campionato e Supercoppa.
«Dal primo minuto si è visto che loro avevano un’altra energia – spiega Spinazzola a Radio CRC – arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti. È mancata un po’ di gamba, un po’ di brillantezza e questo si è visto». Un’analisi lucida, condivisa anche all’interno del gruppo: «Lo abbiamo visto pure oggi in riunione».
Nel suo intervento a Radio CRC, Spinazzola parla anche di José Mourinho, ritrovato a Lisbona: «L’ho ritrovato bene, anche ringiovanito», dice sorridendo. Ma lo sguardo resta puntato sul cammino europeo del Napoli: «Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora sei punti in palio».
Non è però il momento di fare calcoli. «Ora non dobbiamo pensarci – chiarisce l’esterno azzurro a Radio CRC – abbiamo tanto altro da fare e da giocarci. Dobbiamo ragionare un passo alla volta». Anche il sistema di gioco viene affrontato senza polemiche: «Con la difesa a tre sei ovviamente più coperto, perché aggiungi un difensore di peso. A livello di scalate cambia qualcosa, ma lavoriamo uomo su uomo dall’inizio dell’anno».
L’attenzione è già rivolta alla prossima gara di campionato. «Udinese-Napoli? Non esistono partite facili, nemmeno sulla carta – sottolinea Spinazzola ai microfoni di Radio CRC – se non metti intensità, cattiveria e fisicità, diventa tutto difficile. L’Udinese è una squadra alta, sarà una partita molto fisica». I concetti, però, restano chiari: «Anche giocando spesso, sappiamo cosa fare».
Fondamentale, in questa fase, il recupero delle energie. «Chi ha giocato 90 minuti deve riposare – aggiunge Spinazzola –. La preparazione è simile alle altre partite, ma gli impegni ravvicinati si gestiscono curando tutto: alimentazione, sonno, allenamenti e massaggi».
Infine un passaggio sulla Supercoppa. «Giochiamo per un trofeo e per misurarci con una grande squadra come il Milan», ammette l’esterno, prima di ribadire la priorità assoluta: «Per ora pensiamo solo all’Udinese. È importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica».
Parole chiare, che raccontano un Napoli consapevole delle difficoltà ma deciso a ripartire immediatamente, come ribadito da Spinazzola a Radio CRC.