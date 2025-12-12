12 Dicembre 2025

Spinazzola: «Con il Benfica è mancata energia, ora testa solo all’Udinese»

redazione 12 Dicembre 2025
Spinazzola: «Con il Benfica è mancata energia, ora testa solo all’Udinese»

Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

Leonardo Spinazzola analizza il momento del Napoli e guarda avanti. Il laterale azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, soffermandosi prima sulla sconfitta europea contro il Benfica e poi sui prossimi impegni ravvicinati tra campionato e Supercoppa.

«Dal primo minuto si è visto che loro avevano un’altra energia – spiega Spinazzola a Radio CRC – arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti. È mancata un po’ di gamba, un po’ di brillantezza e questo si è visto». Un’analisi lucida, condivisa anche all’interno del gruppo: «Lo abbiamo visto pure oggi in riunione».

Nel suo intervento a Radio CRC, Spinazzola parla anche di José Mourinho, ritrovato a Lisbona: «L’ho ritrovato bene, anche ringiovanito», dice sorridendo. Ma lo sguardo resta puntato sul cammino europeo del Napoli: «Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora sei punti in palio».

Non è però il momento di fare calcoli. «Ora non dobbiamo pensarci – chiarisce l’esterno azzurro a Radio CRC – abbiamo tanto altro da fare e da giocarci. Dobbiamo ragionare un passo alla volta». Anche il sistema di gioco viene affrontato senza polemiche: «Con la difesa a tre sei ovviamente più coperto, perché aggiungi un difensore di peso. A livello di scalate cambia qualcosa, ma lavoriamo uomo su uomo dall’inizio dell’anno».

L’attenzione è già rivolta alla prossima gara di campionato. «Udinese-Napoli? Non esistono partite facili, nemmeno sulla carta – sottolinea Spinazzola ai microfoni di Radio CRC – se non metti intensità, cattiveria e fisicità, diventa tutto difficile. L’Udinese è una squadra alta, sarà una partita molto fisica». I concetti, però, restano chiari: «Anche giocando spesso, sappiamo cosa fare».

Fondamentale, in questa fase, il recupero delle energie. «Chi ha giocato 90 minuti deve riposare – aggiunge Spinazzola –. La preparazione è simile alle altre partite, ma gli impegni ravvicinati si gestiscono curando tutto: alimentazione, sonno, allenamenti e massaggi».

Infine un passaggio sulla Supercoppa. «Giochiamo per un trofeo e per misurarci con una grande squadra come il Milan», ammette l’esterno, prima di ribadire la priorità assoluta: «Per ora pensiamo solo all’Udinese. È importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica».

Parole chiare, che raccontano un Napoli consapevole delle difficoltà ma deciso a ripartire immediatamente, come ribadito da Spinazzola a Radio CRC.

Altro

Manna: "Osimhen-Galatasaray, siamo vicini. Il nigeriano rinnoverà prima del prestito"

Napoli appeso a Amorim: Mainoo resta la priorità di Conte

redazione 12 Dicembre 2025
Romelu Lukaku (LaPresse) Napolipiu

Napoli, Lukaku verso il rientro: Supercoppa nel mirino, Conte non accelera

redazione 12 Dicembre 2025
Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

De Laurentiis tra Conte e il futuro: «Il secondo scudetto è stato un thriller»

redazione 12 Dicembre 2025
Renica: "Basta attaccare Garcia, non ha lui tutte le colpe"

Renica difende Conte: «Con metà squadra fuori è dura per chiunque»

redazione 12 Dicembre 2025
gutierrez, lang e marianucci - calcionapoli24-napolipiu.com (1)

Tuttosport: “Marianucci al bivio: Napoli apre al prestito, Toro e Cremonese in corsa”

redazione 12 Dicembre 2025
Manna-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, il futuro di Lucca in bilico: prestito possibile a gennaio”

redazione 12 Dicembre 2025

Ultimissime

Bellinazzo: "Conte, investimento Sostenibile per De laurentiis"

Bellinazzo avverte il Napoli: «A gennaio mercato soft, servono uscite»

redazione 12 Dicembre 2025
Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

Spinazzola: «Con il Benfica è mancata energia, ora testa solo all’Udinese»

redazione 12 Dicembre 2025
Manna: "Osimhen-Galatasaray, siamo vicini. Il nigeriano rinnoverà prima del prestito"

Napoli appeso a Amorim: Mainoo resta la priorità di Conte

redazione 12 Dicembre 2025
Romelu Lukaku (LaPresse) Napolipiu

Napoli, Lukaku verso il rientro: Supercoppa nel mirino, Conte non accelera

redazione 12 Dicembre 2025
Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

De Laurentiis tra Conte e il futuro: «Il secondo scudetto è stato un thriller»

redazione 12 Dicembre 2025