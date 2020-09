Spartak Mosca su Hysaj: il Napoli fa il prezzo e non fa sconti

Calciomercato Napoli con lo Spartak Mosca interessato ad Elseid Hysaj, la società azzurra valuta il giocatore albanese almeno 10 milioni.

Sono ore convulse per il calciomercato con tante idee e pochi soldi. Lo Spratak Mosca si è fatto avanti per Elseid Hysaj del Napoli. L’esterno azzurro non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club e se non trova l’accordo conviene venderlo, per evitare di trovarsi in casa un altro problema come Milik. L’agente del calciatore fa delle richieste specifiche al Napoli, in termini economici e fino ad ora non è stata trovata l’intesa. Il procuratore è stato chiaro, bisogna chiudere la trattativa per il rinnovo entro il 5 ottobre. Così il Napoli si sta guardando intorno e prova anche a vendere l’albanese.

Spartak Mosca su Hysaj: la valutazione del Napoli

Hysaj tornerà mestamente e silenziosamente in panchina, aspettando notizie dal mercato. E potrebbero arrivarne a breve. «Abbiamo ricevuto una richiesta dallo Spartak Mosca che stiamo valutando. La richiesta soddisfa il Napoli? Bisogna vedere dai punti di vista, tra qualche mese Elseid va via a parametro zero. E sarebbe un peccato per un classe 1994 come lui andare via in questo modo».

Per vendere Hysaj allo Spartk Mosca il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro, almeno secondo quanto scrive Tuttosport. Il club russo, invece, arriva a 7 milioni di euro con un’offerta di ingaggio al calciatore di 3 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. In questo momento la trattativa è ancora aperta. Domenica contro il Genoa con ogni probabilità l’albanese non scenderà in campo. Gattuso è pronto anche a proporre un modulo in stile Ancelotti ma con il ritorno di Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo a destra. Se Hysaj deve andare via allora è anche giusto evitare che possa infortunarsi, anche queste valutazioni deve fare Gattuso nella scelta della formazione.