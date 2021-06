Umberto Chiariello commenta la prestazione di Fabian Ruiz in Spagna-Polonia. La partita valida per la seconda giornata degli Europei ha visto il pareggio tra le due formazioni con Fabian Ruiz che è partito dalla panchina a discapito di Pedri. Il giocatore del Napoli è entrato solo al minuto 68 ma senza incidere sul match, così come accaduto nella prima partita. La gestione di Luis Enrique non sta piacendo affatto ai tifosi spagnoli che lo criticano molto anche per dare molta fiducia a Morata. Il centravanti della Juventus anche contro la Polonia non ha entusiasmato, nonostante il gol realizzato. Stessa cosa si può dire di Fabian Ruiz che non sembra in splendida forma in questo europeo.

Chiariello su Fabian Ruiz: “De Laurentiis deluso”

Le prestazioni non esaltanti di Fabian Ruiz potrebbero incidere anche sul prossimo calciomercato. Il giocatore è al centro di molte voci di mercato, con i top club spagnoli interessati. Questo il commento di Chiariello su Fabian Ruiz: “Se De Laurentiis aspettava questi Europei per mettere in vetrina il suo gioiello Fabian Ruiz finora è fortemente deluso. Nella peggior Spagna che si ricordi, che in casa non batte Svezia e Polonia, Fabian non gioca nemmeno titolare e gioca un ragazzino come Pedri. Sopravvalutato?”

Il Napoli fino ad ora ha spedito al mittente tutte le offerte per il calciatore. Aurelio De Laurentiis è deciso a non abbassare le pretese: almeno 60 milioni di euro per cedere l’ex Betis. Magari, come sottolineato dal giornalista, il patron della SSCN sperava di poter far scatenare un’asta intorno a Ruiz grazie agli Europei di calcio, ma fino ad ora è rimasto deluso. Va ricordato che il centrocampista, con un contratto fino al 2023 col Napoli, fino ad ora ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo.