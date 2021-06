Daniele Orsato il peggiore in campo di Spagna-Polonia. Pioggia di critiche sull’arbitro italiano che ha diretto uno dei match più importante di questa giornata degli Europei di calcio. Il direttore di gara è riuscito a sbagliare tutto o quasi, tanto da innervosire molto i giocatori in campo. Anche i social non hanno perdonato. Tanti tifosi hanno commentato negativamente la prestazione di Orsato in Spagna-Polonia. “Io vedo Orsato e penso che sia l’opposto dell’idea di imparzialità” scrive un utente su twitter. Mentre un altro scrive: “Gol in fuorigioco convalidato a Morata, rigore netto negato a Zielinski. Per Orsato è sempre Juve-Napoli”.

La contestazione è riferita soprattutto al gol del vantaggio di Morata che è stato prima annullato per fuorigioco e poi convalidato col Var, guidato da Irrati. Anche i telecronisti Rai guardando il fermo immagine del gol di Morata hanno detto: “Qualche dubbio resta che la spalla di Morata sia più avanti di quella del difensore avversario”. Insomma Orsato in Spagna-Polonia non ha fatto una grandissima figura. Non sarebbe la prima volta che il fischietto italiano commette errori anche grossolani. In Italia ne ha commessi tanti, ma viene comunque considerato uno dei migliori arbitri che ci siano. Questo dovrebbe far riflettere sulla bontà della classe arbitrale italiana.

