Juventus-Genoa ancora un affare, il commento di Zialiani è da applausi

Continua l’asse di mercato tra Juventus e Genoa. Dopo le tante operazioni finalizzate negli ultimi anni, ora le due società sono pronte per concretizzarne un’altra: il passaggio di Gianluca Frabotta al Genoa di Preziosi. I dialoghi tra le dirigenze e l’entourage del giocatore sono ben avviati, anche se resta ancora da capire la formula con cui il laterale romano si trasferirà in Liguria. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, ecco che il club bianconero potrebbe tenere in rosa Luca Pellegrini, che compirebbe il percorso inverso dopo l’ultimo anno in prestito al Grifone.

Il giornalista del Fatto quotidiano, Paolo Ziliani si Twitter ha commentato: “Diciamolo: quale presidente di Serie A non farebbe carte false pur di realizzare il sogno di tutti i tifosi, quello di ingaggiare Frabotta? Preziosi, reduce dai colpi Sturaro, Rovella e Portanova, non può certo tirarsi indietro. La Serie A si conquista anche così. O no?”.

