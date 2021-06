Paolo Ziliani ritorna a parlare di Superlega a Juve. Il giornalista tira di nuovo in ballo il nuovo torneo in cui restano Real Madrid, Barcellona e Juventus. Un torneo organizzato perché cercare di venire incontro alle società che oramai collassano sotto il peso dei debiti. Eppure a ben guardare quelle stesse società continuano a spendere come se nulla fosse. Il Real Madrid pensa di prendere Mbappé, il Barcellona ha sogni di gloria e la Juve pensa a Dembelé. L’attaccante di proprietà del Barcellona ha un ingaggio molto elevato, ma nonostante i debiti la Juve non si fa problemi ad elargire denari a destra ed a manca.

Proprio sull’interessamento della Juve per Dembelé è intervenuto Ziliani che su twitter scrive: “A proposito di Superlega, “grido di dolore” e “club sull’orlo dell’insolvenza” (cit. Agnelli): ecco la Juve scatenata per avere Dembélé assicurandogli i 12 milioni netti del Barça oltre a un’imprecisata “buona entrata” alla firma. E sì, è ufficiale, ci prendono per il c***”.

Gli stipendi della Juve 2020/21

Nonostante una marea di debiti la Juve continua a pagare lauti stipendi. Riesce ad assicurarsi giocatori a parametro zero, offrendo ingaggi altissimi. Vedi il caso Ramsey, preso come un messia a 7 milioni netti a stagioni ed ora non vede l’ora di andare via da Torino, ma a bloccarlo è proprio il suo mega ingaggio. Vediamo nel dettagli tutti gli ingaggi della Juve della scorsa stagione: