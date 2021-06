Gol annullato a Chiellini, arriva la stoccata di Paolo Ziliani

Durante Italia-Svizzera è stato annullato anche un gol a Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve aveva messo la palla in rete dopo una a carambola da calcio d’angolo. Chiellini è stato il più lesto a recuperare la palla ed a spedire in rete. Ma dopo il controllo del Var l’arbitro non ha avuto dubbi ed ha annullato il gol a Chiellini che poi è dovuto uscire pure per infortunio.

Al termine di Italia-Svizzera è arrivata la stoccata di Paolo Ziliani che punge Chiellini e su Twitter scrive: “Chiellini nel Guinness dei Primati: è il primo giocatore cui annullano un gol per 4 o 5 irregolarità commesse (tra poco il conto definitivo). È record”