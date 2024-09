Sorgesana sul retro maglia del Napoli: De Laurentiis svela i dettagli

Aurelio De Laurentiis, Il presidente della SSC Napoli presenta la partnership triennale con Sorgesana come Back-of-Shirt sponsor.

Aurelio De Laurentiis ha presentato Sorgesana come nuovo sponsor del Napoli che comparirà sul retro delle maglie da gara in Serie A per la stagione 2024/2025. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa a D’Angelo Villa Caterina, alla presenza di Nicola Arnone, patron del marchio.

La partnership tra SSC Napoli e SGAM Spa, proprietaria di Sorgesana, ha radici profonde. Iniziata nell’estate del 2005, ha accompagnato il club azzurro per 19 delle 20 stagioni della gestione De Laurentiis, dalla serie C fino alla conquista dello scudetto.

Sorgesana non solo rinnova il titolo di “Acqua Ufficiale della SSC Napoli”, ma rilancia la propria visibilità posizionandosi sul retro maglia della Prima Squadra e della Primavera. L’accordo prevede che il marchio accompagni staff e giocatori in ogni momento della loro vita sportiva: dagli allenamenti alle partite, fino al piano alimentare dedicato.

Il comunicato ufficiale del Napoli sottolinea l’importanza di questa partnership ventennale, che garantirà a Sorgesana una significativa visibilità sia online che offline su tutti i media del club.

De Laurentiis, durante la conferenza, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta, evidenziando il legame storico tra le due realtà e le prospettive future di questa collaborazione.

Questo accordo segna un altro passo importante nella strategia di marketing del Napoli, confermando la volontà del club di stringere partnership durature e significative.