Sky – Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: tre ballottaggi per Gattuso

Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni della partita di Serie A in programma domenica 11 aprile alle ore 15 al Marassi.

Alla vigilia di Sampdoria-Napoli ci sono ancora dubbi di formazione sia per Gennaro Gattuso che per Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria ha Adrien Silva squalificato ed Ekdal con problemi muscolari. Le defezioni in mediana sono tante così Ranieri sta pensando Askildsen oppure cambiare modulo puntando sul 4-3-1-2. In questo caso Verre e Ramirez si giocherebbero un posto da titolare come trequartista dietro le due punte Quagliarella e Gabbiadini.

Secondo Sky nella formazione del Napoli che sfida la Sampdoria c’è il ritorno di Ospina titolare. Ma per Gattuso non mancano i dubbi. In difesa Manolas potrebbe riprendersi il posto da titolare al fianco di Koulibaly ma il greco è in ballottaggio con Maksimovic. A centrocampo ancora spazio a Demme e Fabian Ruiz, mentre in attacco ci sono altri due ballottaggi. Il primo riguarda Politano e Lozano con il messicano favorito, mentre il secondo riguarda Osimhen e Mertens con il nigeriano in vantaggio rispetto al belga.

Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di lorenzo, Koulibaly, Manolas Mário Rui; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Gattuso.