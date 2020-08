Barcellona-Napoli, Gattuso ha scelto la formazione

Barcellona-Napoli, Gattuso ha scelto l’undici che affronterà i catalani al Camp Nou.



Sky sport 24 nel consueto focus dedicato al calcio Napoli, ha provato ad anticipare le scelte di Gennaro Gasttuso per il match di Champions League in programma l’otto agosto al Camp Nou di Barcellona. Ecco quanto evidenziato:

“Lorenzo Insigne è stato convocato per la sfida, ma non ha ancora la certezza di scendere in campo. Gennaro Gattuso, con ogni probabilità, deciderà solo all’ultimo se schierare o meno il fantasista di Frattamaggiore. Se non dovesse farcela potrebbe partire Elmas dal primo minuto.

Manolas, secondo quanto riporta la redazione sportiva di SKY, vincerà il ballottaggio con Maksimovic. Demme sarà invece preferito a Stanislav Lobotka. In porta toccherà invece a David Ospina. Mister Gennaro Gattuso ha dimostrato in più occasioni di preferire il colombiano all’italiano nelle partite più importanti, in quelle in cui l’esperienza è fondamentale”.

BARCELLONA -NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, Rakitic, de Jong; Messi, Suarez, Griezmann

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne