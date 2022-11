Serie A, la classifica finale secondo l’algoritmo: Ecco chi vincerà lo scudetto

Serie A, la classifica finale. Un algoritmo, che segue il Soccer Power Index (SPI), svela chi vincerà lo scudetto e chi retrocede in serie B.

FiveThirtyEight un sito specializzato in analisi e statistiche ha stilato la classifica finale della serie A in base ad un algoritmo che segue il Soccer Power Index (SPI). Lo SPI tiene conto di tutte le formazioni e, successivamente, analisi di risultati, prestazioni e statistiche.

Oltre alla classifica, gli analisti di FiveThirtyEight hanno quantificato in percentuale le possibilità di vittoria campionato, qualificazione in Champions League e retrocessione.

Che cos’è un algoritmo?

Un algoritmo ha stilato la classifica finale della serie A, indicando anche chi vincerà lo scudetto ma cos’è un algoritmo?

Sicuramente, avrai sentito parlare di algoritmo in informatica, dove rappresenta uno dei concetti di base. Volendo dare una prima definizione generale di algoritmo, questo è un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari in un tempo ragionevole.

La parola algoritmo deriva dal nome del matematico Mohammed ibn-Musa al-Khwarizmi, che faceva parte della corte reale di Baghdad e che visse tra il 780 e l’850 circa. Questo matematico viene considerato tra i primi ad aver fatto accenno a questo concetto, con la scrittura del libro “Regole di ripristino e riduzione”.

Come avrai capito, si tratta di un concetto con origini antichissime: se ne trovano tracce in documenti risalenti al XVII secolo, conosciuti come i papiri di Ahmes, che contengono una collezione di problemi con relativa soluzione comprendendo un problema di moltiplicazione che lo scrittore dice di aver ripreso da altri papiri anteriori di 12 secoli.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE A SECONDO L’ALGORITMO

20° posto – SAMPDORIA: 29 PT

19° posto – CREMONESE: 30 PT

18° posto – VERONA: 32 PT

17° posto – SPEZIA: 35 PT

16° posto – SALERNITANA: 37 PT

15° posto – EMPOLI: 39 PT

14° posto – LECCE: 39 PT

13° posto – MONZA: 41 PT

12° posto – BOLOGNA: 46 PT

11° posto – SASSUOLO: 46 PT

10° posto – TORINO: 53 PT

9° posto – FIORENTINA: 56 PT

8° posto – UDINESE: 58 PT

7° posto – ATALANTA: 65 PT

6° posto – LAZIO: 66 PT

5° posto – ROMA: 66 PT

4° posto – JUVENTUS: 69 PT

3° posto – INTER: 76 PT

2° posto – MILAN: 76 PT

1° posto – NAPOLI: 87 PT