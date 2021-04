Sampdoria-Napoli: le formazioni ufficiali, Osimhen titolare

Sampdoria-Napoli: le formazioni ufficiali, il live, la cronaca e tutte le informazioni sulla partita dello stadio Marassi di Genova.

Il Napoli sfida la Sampdoria per tenere il passo Champions League, Gattuso sceglie Osimhen titolare per cercare di scardinare la difesa di Ranieri. Tra i titolari del Napoli ritorna anche David Ospina che ha saltato gli ultimi match per un problema alla mano. Il portiere colombiano è preferito a Meret, così come Manolas gioca titolare al posto di Rrahamani e Maksimovic. Anche Mario Rui ritorna titolare dal primo minuto. A centrocampo confermati Demme e Bakayoko, mentre in attacco la novità rispetto al match con la Juventus è Politano esterno destro al posto di Lozano.

Nella Sampdoria Ranieri ha problemi a centrocampo ma non cambia il 4-4-2. Il tecnico dei bluerchiati vuole dare filo da torcere anche al Napoli dopo aver strappato un pareggio col Milan. Il tecnico della Sampdoria si affida alla coppia Quagliarella-Gabbiadini in attacco. La partita tra Sampdoria e Napoli è visibile in tv e su piattaforme streaming da pc, smartphone e tablet.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.