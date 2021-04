Inter-Cagliari: Dazn non funziona, crash video. Social in rivolta

Non funziona la diretta Dazn di Inter-Cagliari, il crash ha fatto infuriare i sociali, tifosi preoccupati per la prossima stagione calcistica.

I problemi alla diretta delle partite hanno accompagnato Dazn fin dal suo primo ingresso in Serie A. All’inizio la diretta subiva continuamente dei ritardi, blocchi che duravano anche molti minuti. Con il passare del tempo la piattaforma ha migliorato la sua offerta anche grazie alla collaborazione con Sky, ma i problemi non sono del tutto eliminati. Molti utenti infatti hanno lamentato: “Non funziona diretta di Dazn per Inter-Cagliari” partita delle 12.30 ed in esclusiva per il gruppo con sede nel Regno Unito. Ma le lamentele di tifosi ed addetti ai lavori sono state molto più aspre, c’è chi ha reagito con veemenza, chi l’ha messa sulla satira. In tanti si sono lamentati del disservizio che preoccupa molto.

Dazn ed i diritti tv

Va ricordato che Dazn si è assicurata il pacchetto di diritti in esclusiva per la prossima stagione di Serie A. Il crash di Dazn in Inter-Cagliari di certo non fa ben sperare, dato che le trasmissioni sono rimaste bloccate per oltre 20 minuti. Dazn non funziona la diretta di Inter-Cagliari è stata una delle parole più cliccate sul web. Il blocco di Dazn è stato segnato anche da addetti ai lavori come Maurizio Pistocchi che su twitter ha scritto: “E’ iniziata al campagna abbonamento Dazn?”.