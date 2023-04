Salerno, rubati striscioni del Napoli e sostituiti con “odio Napoli”

Spiacevole episodio a Salerno: rubato lo striscione del Club Napoli Mercato San Severino e appesi striscioni anti-napoletani.

Il Napoli si appresta a festeggiare il suo terzo scudetto, un evento che sta coinvolgendo tutta la città partenopea e anche la provincia di Salerno, dove da sempre si respira l’aria azzurra. In particolare, nella Valle dell’Irno, alle porte di Salerno, il Club Napoli Mercato San Severino sta organizzando la decorazione delle strade con i colori azzurri per celebrare l’importante vittoria della squadra.

Tuttavia, la notte scorsa si è verificato un spiacevole episodio che ha turbato l’atmosfera festosa. Lo striscione issato dal Club Napoli Mercato San Severino sul balcone della sua sede è stato trafugato da ignoti. In seguito, sono comparsi due striscioni vicino al sottopasso cittadino che portava all’ospedale, recanti le scritte “Odio Napoli in eterno!” e “Noi non siamo napoletani“.

La vicinanza tra Salerno e Napoli, nonché il dibattito sull’opportunità di spostare la data del derby di ritorno, hanno senza dubbio acuito le tensioni tra i tifosi delle due squadre. Tuttavia, il Club Napoli Mercato San Severino ha risposto con ironia e spirito napoletano, invitando gli autori del furto a collaborare per mettere su un nuovo striscione ancora più grande e bello di quello rubato.

Il post pubblicato sulle pagine social del club recita: “Il Club Napoli Mercato San Severino vi ringrazia per aver rimosso lo striscione apposto sulla nostra sede, anticipandoci, visto che stavamo meditando di metterne uno più grande e più bello. Quando si vince uno scudetto, bisogna festeggiare alla grande, ed allora c’è bisogno di uno striscione adeguato. Grazie mille e se siete disponibili anche a darci una mano“.