Salernitana-Napoli: Canale tv, diretta streaming e formazioni

Tutto sul derby campano Salernitana-Napoli: le formazioni, dove guardare la partita in TV e streaming, e tutti i dettagli per il fischio d’inizio del 4 novembre 2023.

Notizie Calcio Napoli – Salernitana – Napoli: La Guida Completa per Non Perdere il Derby Campano in TV e Streaming.

Il calcio d’inizio per il derby campano tra Salernitana e Napoli è alle porte, e l’undicesima giornata di Serie A promette scintille. Con una Salernitana che cerca di risalire la china e un Napoli alla ricerca di stabilità, il match di sabato 4 novembre 2023 si preannuncia carico di emozioni e tattiche affinate.

Salernitana – Napoli le probabili Formazioni in Campo

La Salernitana, guidata da Filippo Inzaghi, si affida a Ochoa tra i pali, con l’assenza di Gyomber a pesare sulla difesa. Mazzocchi e Maggiore sono pronti a dare il loro contributo in mezzo al campo, mentre Dia guiderà l’attacco supportato da Candreva e Jovane Cabral.

Dall’altra parte, il Napoli di Rudi Garcia si presenta con Meret in porta. La difesa vedrà Ostigard al fianco di Rrahmani, mentre Anguissa è previsto dal primo minuto a centrocampo. Il tridente offensivo sarà composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia, con Mario Rui e Olivera in ballottaggio sulla fascia sinistra.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane; Dia. All. F. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Dove e Come Seguire Salernitana – Napoli

Il fischio d’inizio è fissato per le 15:00 allo stadio Arechi di Salerno. I tifosi potranno seguire la partita in diretta TV su DAZN, disponibile su smart TV, dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation o Xbox, e TIMVISION Box. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno godersi il match anche sul canale 214 di Sky.

Per chi preferisce lo streaming, DAZN offre l’opzione tramite la propria app su smartphone e tablet o via PC e notebook sul sito ufficiale. Pierluigi Pardo e Dario Marcolin saranno le voci che accompagneranno gli spettatori attraverso le emozioni del gioco.

Segui il Live di Salernitana-Napoli su Napolipiu.com

Non perderti nemmeno un minuto del derby: su napolipiu.com potrai seguire la diretta testuale del match, con aggiornamenti sul prepartita, le formazioni ufficiali e tutte le azioni salienti della partita. Rimani sintonizzato su napolipiu.com per un’esperienza calcistica completa e coinvolgente.