Romano: “Il Napoli ha preso una decisione su Simeone. Vi spiego tutto”

Notizie calcio Napoli. Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato dettagli importanti sul futuro di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino non lascerà il Napoli: il club ha deciso di confermare la sua permanenza, e il giocatore è determinato a restare per contribuire al progetto di Antonio Conte.

Romano, tramite il suo profilo su X, ha spiegato che il Napoli non ha intenzione di lasciar partire Simeone nella prossima finestra di mercato: “Il Napoli non ha intenzione di lasciarlo partire, Cholito è molto contento di Conte ed è totalmente concentrato su questa stagione al Napoli”.

Queste parole mettono fine alle voci di mercato che vedevano l’argentino interessato a un trasferimento per trovare maggiore spazio altrove, come il Torino, uno dei club che si era fatto avanti.

Giovanni Simeone, secondo Fabrizio Romano, è allineato alla decisione del club. Nonostante la concorrenza in attacco, con giocatori del calibro di Romelu Lukaku, il Cholito è convinto che possa ritagliarsi un ruolo importante all’interno della squadra. La sua determinazione a rimanere e dare il massimo è un segnale forte per tutto l’ambiente partenopeo.

Il legame tra Simeone e Conte sembra essere un fattore chiave per la permanenza dell’argentino. Il tecnico salentino apprezza l’impegno e la voglia di mettersi in gioco del giocatore, elementi che sono alla base del progetto di ricostruzione del Napoli. Simeone, dal canto suo, vuole ripagare la fiducia e contribuire a una stagione che potrebbe rivelarsi molto positiva per la squadra azzurra.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024