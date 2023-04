Napoli-Milan di Champions League c’è un rigore netto per il Napoli per fallo di Leao su Lozano. L’arbitro non lo fischia.

Assurdo quelli che ha combinato l’arbitro durante Napoli-Milan negato il rigore per fallo di Leao su Lozano. Il portoghese prende la gamba del messicano ma per arbitro e Var non c’è penalty.