Ravanelli: “Il Napoli non ha già vinto, se perde con l’Inter…”

Fabrizio Ravanelli ex attaccante della Juventus ha parlato della corsa scudetto in Serie A con il Napoli al primo posto in classifica.

In una intervista a Gazzetta dello Sport, Ravanelli ha detto: “La classifica dice che la squadra di Spalletti sia la grande favorita per lo scudetto, ma non ha già vinto. In tal senso la prossima giornata sarà importante, quasi decisiva. Il Napoli sfiderà l’Inter a San Siro: vincendo manderebbe un segnale probabilmente definitivo, perdendo darebbe invece speranza a tutte le inseguitrici“.

Poi ha aggiunto: “Dal secondo al quinto posto la classifica è davvero corta, quindi secondo me, se il Napoli rallenta, possono ancora emergere tutte. Milan, Juventus, Inter e Lazio“. Secondo Ravanelli il “campionato è ancora molto lungo. E c’è stata questa sosta invernale anomala, che non c’era mai stata prima“. Evidentemente Ravanelli mette in conto solo un rallentamento del Napoli, mentre sembra convinto che le inseguitrici non avranno nessun problema durante la seconda parte di stagione e vinceranno tutte le partite che giocheranno.